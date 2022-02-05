Ставропольским водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок 5 февраля

Ставропольским водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок 5 февраля 2022 года. По данным краевой Госавтоинспекции, на дорогах Ставрополья складывается неблагоприятная обстановка.

Так, движение по автодороге Светлоград - Благодарный – Буденновск осложняется сильным боковым ветром и снежными переметами. Подобная ситуация наблюдается и на дорогах в Кочубеевском и Андроповском округах.

- В случае осложнения дорожной обстановки, призываем водителей, по возможности, воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния, - сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.