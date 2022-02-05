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Общество5 февраля 2022 11:15

В Ставрополе более тысячи семей самовольно подключили газовое оборудование

Нарушителей привлекут к ответственности
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе газовики выявили более тысячи нарушений в домах за год. Нарушителей привлекут к ответственности за самовольное подключение к газовому оборудованию и ряд других нарушений.

- Специалисты «Ставропольгоргаза» отключили от системы газоснабжения незаконно подключенные газовые приборы, а информацию передали в государственную жилищную инспекцию для привлечения нарушителей к ответственности, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Отмечается, что самыми частыми нарушениями в 2021 году стали: самовольная установка и подключение газового оборудования, а также замурованные вентиляции и дымоходы.

Ставропольцам напомнили, что по закону подключать и ремонтировать газовое оборудование могут только специалисты газовых компаний. Самовольное вмешательство может привести к серьезным последствиям: прекращению подачи газа, а также к взрывам, пожарам и отравлениям угарным газом.

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