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Общество5 февраля 2022 12:06

На Ставрополье разработают туркарту и маршруты Долины очарования

Найти достопримечательности долины мини-каньонов в Прегорье поможет мобильное приложение
Алина МАКСИМОВА
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Каньоны, водопад, минеральный источник, гряда холмов и другие красоты привлекают туристов в Предгорный район Ставрополья. Местные власти решили разработать туристическую карту маршрутов Долины очарований. Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

Карта будет доступна как в печатном, так и в электронном виде. Найти достопримечательности, спрятанные в Долине, туристам поможет также и мобильное приложение, которое сейчас находится в стадии разработки.

На данный момент ознакомиться с расположением достопримечательностей Предгорья можно на официальном сайте округа.

Долина очарования богата не только на достопримечательности, но и степными травами и лесной чащей.

- Сейчас это природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом. На дне балки течёт река карстового происхождения с множеством водопадов. Долина очарования описана в романе «Молоко волчицы» Андрея Губина, - отметили в управлении по информполитике Правительства СК.

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