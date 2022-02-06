За сутки медики Ставрополья зафиксировали 1663 новых случая заражения COVID-19

К утру 6 февраля в Ставропольском крае коронавирусной инфекцией заболели 1663 человека, всего инфицированы 152,7 тысячи ставропольцев. Также за сутки с региональные больницы госпитализировали 213 человек, выздоровели - 949, скончались - 12.

- На Ставрополье полностью прошли курс иммунизации против COVID-19 1 миллион 69 тысяч человек. Прививку от коронавируса "Спутником М" сделали 1843 ребенка. Вакцинация детям проводится исключительно добровольно, с согласия родителей или законных представителей, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Среди зараженных 468 детей, 6 из которых госпитализировали в больницу.