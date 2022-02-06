Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 7:32

В Кисловодске потратят 210 миллионов на создание проектов детсадов и дорог

Городу-курорту требуются дополнительные въезды для разгрузки транспортной системы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Власти Кисловодска направят 210 миллионов рублей на создание проектов социально значимых объектов, таких как детские сады, школы, новые дороги и т.д. Особенно остро стоит вопрос разгрузки транспортной системы.

- В 2022 году в Кисловодске на проектирование объектов выделят 210 млн рублей. В этом году будут созданы проекты двух детских садов, проект реконструкции проспекта Победы, объездных дорог и прокола, который соединит главную транспортную магистраль Кисловодска с улицей Широкой и Кирова, - заявил мэр города Евгений Моисеев.

Также Моисеев раньше сообщал о строительстве 1,5 тысячи парковочных мест на въезде в Кисловодск. За неполный месяц 2022 года в Кисловодск въехали рекордные 250 тысяч автомобилей, при этом в самом городе зарегистрированы всего 40 тысяч. Приезжие гости сильно нагружают транспортную систему города, парковок не хватает.

0