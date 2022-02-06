В Кисловодске потратят 210 миллионов на создание проектов детсадов и дорог

Власти Кисловодска направят 210 миллионов рублей на создание проектов социально значимых объектов, таких как детские сады, школы, новые дороги и т.д. Особенно остро стоит вопрос разгрузки транспортной системы.

- В 2022 году в Кисловодске на проектирование объектов выделят 210 млн рублей. В этом году будут созданы проекты двух детских садов, проект реконструкции проспекта Победы, объездных дорог и прокола, который соединит главную транспортную магистраль Кисловодска с улицей Широкой и Кирова, - заявил мэр города Евгений Моисеев.

Также Моисеев раньше сообщал о строительстве 1,5 тысячи парковочных мест на въезде в Кисловодск. За неполный месяц 2022 года в Кисловодск въехали рекордные 250 тысяч автомобилей, при этом в самом городе зарегистрированы всего 40 тысяч. Приезжие гости сильно нагружают транспортную систему города, парковок не хватает.