В Железноводске в парке Говорухина появится арт-объект в стиле кино

В Железноводске благоустраивают парк Станислава Говорухина, советского и российского кинорежиссера. У озера появится сцена в виде кинокамеры, по которой можно пройтись и полюбоваться водоемом.

Уже подготовлен проект работ, строительство пройдет по программе "Формирование комфортной городской среды". В парке уже есть несколько арт-объектов в кинематографическом стиле.

- Городской парк назван в честь Станислава Говорухина, и стилистику мы сделали связанную с кино. В любом случае мы обязательно проведём публичные слушания с нашими жителями, - заявил мэр Железноводска Евгений Бакулин.