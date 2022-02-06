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Общество6 февраля 2022 10:18

В Железноводске в парке Говорухина появится арт-объект в стиле кино

Сцена в виде кинокамеры украсит озеро на территории парка
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Железноводске благоустраивают парк Станислава Говорухина, советского и российского кинорежиссера. У озера появится сцена в виде кинокамеры, по которой можно пройтись и полюбоваться водоемом.

Уже подготовлен проект работ, строительство пройдет по программе "Формирование комфортной городской среды". В парке уже есть несколько арт-объектов в кинематографическом стиле.

- Городской парк назван в честь Станислава Говорухина, и стилистику мы сделали связанную с кино. В любом случае мы обязательно проведём публичные слушания с нашими жителями, - заявил мэр Железноводска Евгений Бакулин.

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