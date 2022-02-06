Правоохранители проверят обстоятельства пожара в центре Пятигорска

Прокуратура Пятигорска начала проверку после пожара в центре города, на улице Братьев Бернардацци. По данным МЧС, горела мансарда жилого дома, пришлось эвакуировать 10 человек.

- Прокуратура города Пятигорска по данному факту проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении ведомства.

Всего сгорело 300 квадратных метров, огонь потушили в 15:20, привлекались 76 человек и 20 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.