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Происшествия6 февраля 2022 12:40

Правоохранители проверят обстоятельства пожара в центре Пятигорска

Сгорело 300 квадратных метров мансарды жилого дома
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Пятигорска начала проверку после пожара в центре города, на улице Братьев Бернардацци. По данным МЧС, горела мансарда жилого дома, пришлось эвакуировать 10 человек.

- Прокуратура города Пятигорска по данному факту проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении ведомства.

Всего сгорело 300 квадратных метров, огонь потушили в 15:20, привлекались 76 человек и 20 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

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