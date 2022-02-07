Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 февраля 2022 5:16

За сутки на Ставрополье коронавирусом инфицировались 1491 человек

Из них 171 больному потребовалась госпитализация
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

К утру 7 февраля медики Ставропольского края выявили 1491 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии COVID-19 обнаружили у 154,2 тысячи человек.

За сутки 171 человек оказались в региональных больницах под присмотром медиков, из них 8 - дети. Коронавирус обнаружили у 415 детей, многие больны штаммом "омикрон", Также за день выздоровели 857 человек, скончались - 12.

- Общий уровень заболеваемости остается довольно стабильным. Болезнь в основном протекает в легкой и средней степени тяжести, госпитализация требуется нечасто. Среди детей случаи направления в стационар единичны, - рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

0