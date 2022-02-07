В Кисловодске построят новые санатории до 10 тысяч мест размещения туристов

В Кисловодске запланировали строительство новой особой экономической зоны "Солнечная долина", где хотят разместить новые санатории и здравницы. Туристы, посещающие город-курорт, наиболее заинтересованы в свободных местах в санаториях.

- Планируется, что на площади в 300 гектаров будут построены санатории и SPA-отели мирового уровня. Кроме того, на новой курортной территории будут расположены объекты инфраструктуры: магазины, кинотеатр, бассейн, парковки, терренкуры, станция скорой помощи и пожарных машин, - сказано в сообщении пресс-службы администрации Кисловодска.

Также мэр города Евгений Моисеев сообщил, что через несколько лет турпоток в Кисловодск должен увеличиться минимум в два раза. Сейчас он составляет 300 тысяч человек в год.