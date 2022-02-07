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Общество7 февраля 2022 6:32

МЧС Ставрополья предупредило об опасности на дорогах из-за гололеда

Днем температура воздуха поднимется до +6, но асфальт все еще будет покрыт льдом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что водителям и пешеходам региона следует быть осторожными на дорогах. Причиной опасностей может стать погода, которая последние несколько дней стремительно меняется.

- Ночью и утром на территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями работы транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, нарушениями работы автодорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, - сказано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, на асфальте образовалось минимум 3 мм льда, мокрый снег делает дороги еще более скользкими. С учетом заморозков ночью (до -7 градусов), снег успел превратиться в лед.

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