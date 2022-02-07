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Общество7 февраля 2022 7:31

На Ставрополье стадо овец причинило вред автомобилю на 431 тысячу рублей

Хозяину животных пришлось выплачивать материальный ущерб хозяйке машины
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В УФССП Ставропольского края рассказали, что приставы принудили жителя Изобильненского округа выплатить материальный ущерб автомобилистке за порчу машины. Причиной вреда стало стадо овец, которое безжалостно расправилось с автомобилем. Сумма ущерба составила 431 тысячу рублей.

- Женщина, приехав в гости, припарковала свой автомобиль у двора родственников. Спустя несколько часов она обнаружила, что ее транспортное средство серьезно повреждено животными, которые продолжали ходить возле ее машины, - сказано в сообщении ведомства.

К хозяину животных пришлось применять меры воздействия, ему поставили условия: если он не заплатит женщине, у него отберут автомобиль в качестве возмещения ущерба. Чтобы не остаться без собственности, ставрополец заплатил девушке.

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