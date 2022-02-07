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Общество7 февраля 2022 8:09

В Пятигорске водитель "Патриота" разрушил ступени лестницы военного мемориала

Ущерб составил 120 тысяч рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал в официальном телеграм-канале пост, в котором возмутился поведением местного жителя. Неизвестный мужчина на "УАЗ Патриот" проехал по лестнице, ведущей к военному мемориалу "76 лет Победе". Многие ступени оказались разрушены.

Ущерб составил 120 тысяч рублей, однако градоначальник отметил: "Сколько составляет моральный ущерб от деяния оскверняющего парк Победы вряд ли можно посчитать". Виновник скрылся с места происшествия, против него могут возбудить уголовные дела за вандализм и повреждении имущества.

Ворошилов настроен решать этот вопрос в суде.

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