На Ставрополье бывшая судебный пристав пойдет под суд за мошенничество на 20 тысяч

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что в Невинномысске бывшая судебный пристав обманула должника и взяла у него 20 тысяч рублей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

- По данным следствия, летом 2017 года обвиняемая получила от должника денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, за прекращение исполнительного производства на сумму более 40 тысяч рублей, не находящегося у нее в производстве. Полученными деньгами пристав распорядилась по собственному усмотрению, - сказано в сообщении ведомства.

Следователи уже закрыли дело и передали его с обвинительным заключением прокуратуры в суд, где приставу вынесут приговор.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о телефонной мошеннице, которая обманом смогла похитить у 81-летней ставропольчанки почти полмиллиона рублей.