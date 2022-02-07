Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 9:17

На Ставрополье бывшая судебный пристав пойдет под суд за мошенничество на 20 тысяч

Она получила взятку от должника и не выполнила его просьбу, потратив деньги на себя
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что в Невинномысске бывшая судебный пристав обманула должника и взяла у него 20 тысяч рублей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

- По данным следствия, летом 2017 года обвиняемая получила от должника денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, за прекращение исполнительного производства на сумму более 40 тысяч рублей, не находящегося у нее в производстве. Полученными деньгами пристав распорядилась по собственному усмотрению, - сказано в сообщении ведомства.

Следователи уже закрыли дело и передали его с обвинительным заключением прокуратуры в суд, где приставу вынесут приговор.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о телефонной мошеннице, которая обманом смогла похитить у 81-летней ставропольчанки почти полмиллиона рублей.

0