Комитет образования Ставрополя завершил проверку после скандала с воспитателем

В Ставрополе городской комитет образования завершил проверку после скандальной истории с воспитательницей, которая заставляла детей плевать в мальчика.

- Никаких нарушений в работе детского сада №79, а также в деятельности воспитателя не выявлено, - сообщили корреспонденту «КП-Ставрополь» в администрации Ставрополя. - Жалоб со стороны родителей и нареканий от руководства сада в отношении педагога не поступало.

Проверка, инициированная СУ СКР по Ставропольскому краю, продолжается.

Тем временем, воспитатель уволилась по собственному желанию, не дожидаясь результата проверок и удалила все личные страницы из социальных сетей.

Напомним, о жестких и странных методах воспитания в детском саду жительница Ставрополя рассказала в конце января 2022 года, в то время как сама история произошла еще весной 2017 года. Тогда воспитатель выпускной группы поставила ребенка в центр круга из-за непослушания и сказала детям поочередно в него плевать. После разбирательств педагог уволилась и устроилась в другой детский сад.