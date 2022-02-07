ВТБ: продажи автокредитов в России с начала года выросли на четверть

По итогам января продажи автокредитов на российском рынке превысили 75 млрд рублей, что на 24% больше результата за аналогичный период 2021 года. На фоне дефицита новых машин на рынке и роста цен, продолжил расти интерес клиентов к транспортным средствам с пробегом.

Клиенты ВТБ в январе 2022 года заключили более 4,4 тыс. сделок на приобретение транспортных средств на сумму около 6,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов по традиции оказались Московский регион (1,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (746 млн рублей). Новичком в первой тройке стала Челябинская область (361 млн). Замкнули топ-5 регионов Республика Татарстан (328 млн) и Краснодарский край (270 млн).

Размер среднего чека по сравнению с январем 2021 года вырос на 50%, превысив 1,4 млн рублей. Топ-3 наиболее популярных марок в сравнении с концом 2021 года остался неизменным: в него вошли Lada, Kia, Hyundai. При этом список лидеров пополнился новичком – Nissan занял четвертую строчку рейтинга, сместив чуть ниже Volkswagen и исключив Skoda.

На фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них интерес клиентов смещается в сторону подержанных машин. По итогам января 2022 года ВТБ оформил свыше 800 кредитов на транспортные средства с пробегом. Объем сделок составил 986 млн рублей, на 30% превысив результат за аналогичный период предыдущего года. В то же самое время продажи кредитов на новые машины составили 5,1 млрд рублей, снизившись за год на 20%.

- Начало 2022 года ознаменовалось снижением продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Это согласуется с нашими ожиданиями негативной динамики рынка в первом полугодии из-за эффекта относительно высокой базы и сохраняющегося дефицита автомобилей. Во втором полугодии мы ожидаем улучшения динамики продаж, в результате чего по итогам всего 2022 года, согласно нашим оценкам, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения должна также способствовать замедлению роста цен на новые автомобили», - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

- Российский автомобильный рынок пока находится под давлением пандемии. Помимо выросших цен на машины, дополнительным фактором, влияющим на спрос клиентов, может стать рост процентных ставок по автокредитам с начала текущего года. Однако баланс спроса и предложения в этом году должен начать восстанавливаться. На этом фоне, по нашим прогнозам, рост среднего размера кредита в 2022 году может замедлится до 15%, а выдачи на рынке составить 1,2-1,3 трлн рублей, то есть выше прошлогодних значений, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.

В рамках программы беззалогового кредитования доступны средства в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос отсутствует. Минимальная ставка составляет 4,5% условии подачи заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.