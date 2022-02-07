Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 13:34

На Ставрополье мужчина избил сотрудника ДПС за остановку автомобиля в Новый год

31 декабря 2021 года полицейский поймал пьяного водителя, а тот начал его избивать
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае житель Буденновского округа напал на сотрудника ДПС во время оформления нарушения ПДД. Следком Ставрополья возбудил уголовное дело по статье ""применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти".

По данным ведомства, подозреваемого остановили 31 декабря на трассе. Оказалось, что мужчина сел пьяным за руль, а сотрудники ГИБДД проводили рейды на нетрезвых водителей. Когда начали составлять протокол, мужчина начал конфликтовать с полицейским.

- Стал наносить удары кулаками по туловищу полицейского, а также при помощи знакомого проволочил его на автомобиле спиной по поверхности земли на протяжении 5 метров. В результате чего сотруднику полиции причинен легкий вред здоровью, - сказано в сообщении ведомства.

Этот знакомый, который оказал "помощь", тоже стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается, а после материалы дела отправят в суд.

0