На Ставрополье мужчина избил сотрудника ДПС за остановку автомобиля в Новый год

В Ставропольском крае житель Буденновского округа напал на сотрудника ДПС во время оформления нарушения ПДД. Следком Ставрополья возбудил уголовное дело по статье ""применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти".

По данным ведомства, подозреваемого остановили 31 декабря на трассе. Оказалось, что мужчина сел пьяным за руль, а сотрудники ГИБДД проводили рейды на нетрезвых водителей. Когда начали составлять протокол, мужчина начал конфликтовать с полицейским.

- Стал наносить удары кулаками по туловищу полицейского, а также при помощи знакомого проволочил его на автомобиле спиной по поверхности земли на протяжении 5 метров. В результате чего сотруднику полиции причинен легкий вред здоровью, - сказано в сообщении ведомства.

Этот знакомый, который оказал "помощь", тоже стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается, а после материалы дела отправят в суд.