В Ставрополе на маршруты вышли новые автобусы

В понедельник, 7 февраля, на маршрут №46 в краевом центре вышли новые московские автобусы. Пока их пять, сообщает миндор Ставропольского края.

Автобусы вмещают 91 пассажира, мест для сидения - 20.

Стоимость проезда составит 25 рублей. Поскольку новые транспортные средства оборудованы терминалами, оплатить проезд можно картой.

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Бориса Борисова, всего на маршруте №46 будут работать 10 вместительных автобусов. В скором времени 5 больших автобусов выйдут на маршрут №15.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе могут ввести единый проездной билет.