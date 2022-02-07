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Общество7 февраля 2022 17:09

На Ставрополье проработают поправки в закон об обращении с бездомными животными

Соответствующее поручение дал председатель краевой Думы Николай Великдань
Инна МОРОЗОВА
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Комитет Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии проработает поправки в федеральный закон об обращении с безнадзорными животными.

Соответствующее поручение дал председатель Думы Николай Великдань.

Как было отмечено, мер, которые регулируют численность стай, недостаточно. По словам председателя краевой Думы, проблема бродячих животных вновь выходит на первый план. Нужно вносить изменения в федеральный закон, чтобы проблема решалась быстрее и эффективнее.

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