На Ставрополье проработают поправки в закон об обращении с бездомными животными

Комитет Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии проработает поправки в федеральный закон об обращении с безнадзорными животными.

Соответствующее поручение дал председатель Думы Николай Великдань.

Как было отмечено, мер, которые регулируют численность стай, недостаточно. По словам председателя краевой Думы, проблема бродячих животных вновь выходит на первый план. Нужно вносить изменения в федеральный закон, чтобы проблема решалась быстрее и эффективнее.