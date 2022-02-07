В ставропольской колонии пресекли деятельность сторонников террористов

В Ставропольском крае пресекли деятельность причастных к террористической организации.

Как сообщает УФСБ России по Ставропольскому краю, было установлено, что Мусалаев А.Р., Токаев А. С., Магомедов Г. М. и Мажаев С. И., отбывающие срок в одной из колоний Ставрополья, стали сторонниками международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

В понедельник, 7 февраля, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал их виновными в терроризме.

Мусалаев получил 17 лет колонии строгого режима, Токаев - 13 лет, Магомедов и Мажаев получили по 12 лет колонии.