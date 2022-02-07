Пострадавшие от пожара в Пятигорске получат выплаты

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал денежные выплаты пострадавшим от пожара в многоквартирном жилом доме в Пятигорске. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что схемы выплат компенсаций пострадавшим будут разработаны до конца недели. Для жильцов 14 самых обгоревших квартир выплаты составят по сотне тысяч рублей на человека.

Жильцы еще десяти квартир получат по 50 тыс. рублей. Компенсацию в размере десять тысяч рублей на человека получат жильцы всех квартир.