СКГМИ подготовит индивидуальную программу обучения специалистов для ООО «Норильскникельремонт»

Фото: alania.gov.ru

Северо-Кавказский горно-металлургический институт подготовит индивидуальную программу обучения специалистов среднего профессионального образования для ООО «Норильскникельремонт», входящего в группу компаний «Норникель».

Предприятие готово сформировать соответствующий образовательный заказ и представить его в ближайшее время. Договоренность об этом достигнута на встрече Главы РСО – Алания Сергея Меняйло с генеральным директором ООО «Норильскникельремонт» Виталием Довгалем.

Сергей Меняйло подчеркнул, что Северную Осетию и Норильск связывают давние отношения, и руководство республики нацелено на расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

– Мы заинтересованы в развитии среднего профессионального образования в республике, вы – в высококвалифицированных кадрах. Наши цели совпадают, поэтому предлагаю перейти в практическую плоскость решения общей задачи. Начнем с подготовки специалистов для вашей компании, а впоследствии сможем масштабировать эту практику на весь «Норникель», – обратился Глава Северной Осетии к руководству компании.

Виталий Довгаль, в свою очередь, подчеркнул, что Северная Осетия давно является кузницей кадров для горно-металлургической отрасли страны. Конкретно на предприятии «Норильскникельремонт» из 10 тысяч сотрудников 300 человек являются выпускниками Северо-Кавказского горно-металлургического института.

– Этих ребят характеризует трудолюбие, порядочность и высокий уровень подготовки. Мы взаимодействуем с 15 российскими вузами, но такого эффективного сотрудничества, как с СКГМИ, у нас нет ни с кем. И в планах – качественно улучшать эти отношения. Поэтому ваша инициатива о подготовке узких специалистов для предприятия полностью соответствует нашим потребностям, – сказал генеральный директор ООО «Норильскникельремонт».

По предложению Сергея Меняйло компания сформирует конкретный образовательный заказ – какое число специалистов и по каким направлениям ей необходимо, обозначит квалификационные требования, после чего СКГМИ разработает соответствующие программы. Планируется, что руководство предприятия будет осуществлять методическое сопровождение обучения, внимательно отслеживать успеваемость студентов, отбирать подходящие кандидатуры и переводить их на целевое обучение.

Министр образования и науки РСО – Алания Элла Алибекова отметила, что при таком узко направленном обучении важен и уровень подготовки педагогов, высказав предложение об организации стажировок преподавателей на предприятии «Норильскникельремонт». Стороны поддержали инициативу.

Было отмечено, что в будущем возможно открытие кафедры «Норникеля» в СКГМИ, а также использование практики образовательного заказа относительно специалистов с высшим образованием.