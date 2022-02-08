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Общество8 февраля 2022 8:01

В Ставрополе до 31 марта перекроют улицу Кавалерийскую

Ограничения введут 14 февраля 2022 года
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрополе улица Кавалерийская, в центре города, попала в список национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в администрации, с середины февраля там начнут вести работы: ремонт водопровода, установку элементов сети дождевой канализации, обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части, нанесение разметки, установку бордюров и так далее. В связи с этим улица будет перекрыта для транспорта.

- Перекрытие коснется всей улицы Кавалерийской на участке от улицы Васякина до улицы Дзержинского. Ограничение продлится ежедневно с 8 до 17 часов с 14 февраля по 31 марта, - отметили в мэрии.

Объезжать участок предлагают по переулку Сальскому, улице Лопатина, Железнодорожной, Победы, Фрунзе, Голенева, проспекту К. Маркса, улице Советской, Булкина, Дзержинского.