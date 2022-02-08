Невинномысское «Депо-ЕвроХим» вошло в топ-10 по России

Невинномысское ООО «Депо-ЕвроХим» работает с 2013 года. Фото: instagram.com/minenkov_ma

Подведены итоги 2021 года по качеству ремонта среди вагоноремонтных предприятий. Расположенное в Невинномысске ООО «Депо-ЕвроХим» вошло в топ-10 лучших предприятий в России (всего претендентов было 170) и стало лидером среди предприятий Северо-Кавказской железной дороги. Кстати, последние три года «Депо-ЕвроХим» стабильно входит в двадцатку лучших вагоноремонтных предприятий сети железных дорог по качеству ремонта грузовых вагонов.

Подробнее об этом рассказал на свой странице в Instagram глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

Он уточнил, что для обеспечения стабильного качества на предприятии регулярно модернизируется оборудование, внедряются прогрессивные методы работы и инновационные технологии, а сотрудники проходят повышение квалификации в дистанционном режиме с использованием автоматизированных систем тестирования.

Сотрудники предприятия регулярно проходят повышение квалификации. Фото: instagram.com/minenkov_ma

- Но гарантом качества выполняемых работ были и остаются люди, - подчеркнул Михаил Миненков. - На предприятии действует первичная профсоюзная организация Росхимпрофсоюз. Почти все сотрудники Депо - члены профсоюза. Они занимают активную жизненную позицию, участвуют в Спартакиаде химиков, экологических и патриотических акциях, постоянно занимают призовые места на соревнований по лазертагу, пейнтболу, боулингу, футболу, а также в творческих конкурсах.

СПРАВКА

Невинномысское ООО «Депо-ЕвроХим» работает с 2013 года. За 8 лет количество отремонтированных вагонов превысило 1000, а деятельность предприятия значительно расширилась - открылись три обособленных подразделения, увеличился спектр услуг в части сервисного обслуживания и техконтроля за безопасностью движения. Также было запущено собственное производство прессового участка по переформированию колесных пар на базе предприятия.

В планах на 2022 год - увеличение рабочих мест в два раза, с 234 до 480 человек. Желающие присоединиться к команде депо могут обратиться по телефонам: (86554) 4-58-30, 4-58-14.

Подробнее с открытыми вакансиями можно ознакомиться по ссылке.