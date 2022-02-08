Более 250 иностранных рабочих-нелегалов выявили на Ставрополье за прошлый год

На Ставрополье за 2021 год сотрудниками правопорядка выявлено более 250 иностранных рабочих-нелегалов. К ответственности за незаконную трудовую деятельность привлечены и мигранты, и работодатели.

За незаконную работу в отношении иностранцев за год составлено 256 административных протоколов. За незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов - 223 административных протокола.

Более того, в течение 2021 года было составлено более двух тысяч административных протоколов за нарушения в части оформления договоров об оказании услуг и в части выплаты зарплат. Так, за ряд миграционных нарушений только одно из предприятий в Минераловодском округе было оштрафовано на сумму в один миллион 250 тысяч рублей.

- Работодателям и лицам, выступающим в качестве работников, при реализации намерений по заключению трудовых отношений, необходимо ознакомиться с требованиями действующего законодательства, а также обращаться в компетентные органы за разъяснением требований, предъявляемых в данной сфере со стороны контрольно-надзорных органов, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.