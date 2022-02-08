Энергетики «Россети Северный Кавказ»: разрабатываем и внедряем

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Сегодня День российской науки. Достойные представители, своими научно-техническими разработками внесшие вклад в развитие отрасли, есть и в рядах энергетиков «Россети Северный Кавказ».

Одно из таких изобретений в соавторстве разработали и внедрили директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко и старший диспетчер Зеленчукских райэлектросетей (РЭС) Андрей Колбасенко. В 2013 году Александр Лысенко возглавлял Зеленчукские РЭС, а Андрей Колбасенко был старшим диспетчером. Одной из основных задач энергетиков являлось снижение потерь электроэнергии в сетях и предотвращение хищений электроэнергии.

В течение нескольких месяцев коллеги изучали опыт по снижению уровня потерь в сетях других компаний, в том числе и зарубежных, а потом стали работать над созданием специального устройства.

Уже в июне 2014 года энергетики подали заявку на регистрацию своего изобретения - устройства ввода и учета электрической энергии в распределительных сетях низкого напряжения с защитой от хищения. В феврале 2015 года устройство было зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации под № 150 986.

Как показывает практика, остановка счетного механизма прибора учета, даже современного электронного, с помощью магнита является самым распространенным способом хищения электроэнергии и самым трудноопределяемым. Разработка Александра Лысенко и Андрея Колбасенко направлена именно на невозможность применения магнита. Более того, она защищает бытовые приборы от скачков напряжения за счет применения устройства защитного отключения с функцией защиты от перенапряжения.

С момента получения патента в зоне ответственности Зеленчукских РЭС уже установлено более 1,5 тыс. таких приборов учета. Такой новаторский подход позволяет энергетикам РЭС ежегодно выполнять плановые показатели и планомерно снижать уровень потерь электроэнергии в сетях.