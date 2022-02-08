В Кисловодске направят три млн рублей на пожарную безопасность в школах и детсадах

В 2022 году в Кисловодске будет продолжена организация пожарной безопасности в школах и детских садах. На эти цели направят порядка трех млн рублей.

- За эти средства будет выполнено расширение пожарного проезда в детском саду №5, а также ремонт и замена пожарной сигнализации в школах и детских садах города, - сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

В прошлом году на эти цели было выделено свыше 3,5 млн рублей. В трех детских садах и одной школе была отремонтирована и установлена пожарная сигнализация.

- Наши дети должны учиться в безопасных условиях, поэтому особое внимание мы уделяем организации противопожарной сигнализации в школах и детских садах, - отметил глава курортного города Евгений Моисеев.

В мэрии города-курорта отметили, что 11 школ Кисловодска будут включены также в программу капремонту на ближайшие пять лет.