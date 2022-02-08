«Прибыльный сезон» в Уралсиб уже начался

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Банк Уралсиб официально объявил об увеличении ставок по сезонному вкладу «Прибыльный сезон». В данный момент при сумме, размещаемой на время от полугода, клиент получает выгоду порядка 8,3 процента годовых. Чтобы получить 8,8%, нужно будет отдать свои деньги в распоряжение банка на срок от 367 дней. Если вкладчик рассчитывает на три года и более, его выгода составит уже около 9,6 процентов от суммы.

В любом случае, понадобится открыть в банке Уралсиб вклад «Прибыльный сезон» и положить на счет средства в размере от ста тысяч рублей. Сделать это можно как удаленно, так и в любом отделении Уралсиба.

Важно: внести дополнительные деньги на счет, оплатить что-либо, получить проценты раньше положенного договором времени - по данной программе - клиент не имеет права. Процентная ставка полностью начисляется в конце оговоренного срока на отдельный счет.

Действие неиспользованного вклада банк автоматически продлевает на дополнительное время. Здесь в силу вступают правила и ставки базового вклада «Доход». При этом учитывается сумма, используемая валюта, сроки и другие начальные условия.

Помимо вклада «Прибыльный сезон» банк Уралсиб предоставляет обновленную широкую линейку вкладов, рассчитанных на все группы населения. Узнать подробности можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»