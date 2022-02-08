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Общество8 февраля 2022 10:05

В Ставрополе к новому диагностическому центру проложат 400 метров тротуара

Там же обустроят две крытые остановки общественного транспорта
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе в районе нового диагностического центра на улице Юго-Западный обход проложат пешеходную дорожку с плиточным покрытием. Ее протяженность составит почти 400 метров.

- Это участок от территории музея «Россия - моя история» и жилых домов, расположенных рядом, до диагностического центра. На этом отрезке в единственном месте всего проспекта сейчас отсутствуют тротуарные связи, - пояснил глава города Иван Ульянченко.

Также там обустроят две крытые остановки общественного транспорта.

Еще один новый тротуар протяженностью в 530 метров планируют проложить на улице Серова от проезда Надеждинского до 247-й воинской части вдоль аграрного университета.

Работы начнутся при улучшении погодных условий.