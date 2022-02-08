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Происшествия8 февраля 2022 10:39

Жителя Ставрополья осудят за кражу пяти автомобилей за год

Мужчина орудовал в городах Кавказских Минеральных Вод
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье под суд пойдет житель Предгорья. Его обвиняют в краже транспортных средств.

За год мужчина смог угнать и перепродать пять автомобилей. Орудовал он преимущественно в городах Кавказских Минеральных Вод. По данным краевого Главка, он специально ездил по городам и выбирал машины, припаркованные в местах, где нет охраны и видеокамер.

Ущерб, причиненный автовладельцам, составил более 1,3 млн рублей.

Угонщика задержали во время очередного преступления.

- В ходе следствия четыре автомобиля были найдены и возвращены законным владельцам, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело в отношении жителя Предгорного района будет рассмотрено Ессентукским городским судом.