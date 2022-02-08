Жителя Ставрополья осудят за кражу пяти автомобилей за год

На Ставрополье под суд пойдет житель Предгорья. Его обвиняют в краже транспортных средств.

За год мужчина смог угнать и перепродать пять автомобилей. Орудовал он преимущественно в городах Кавказских Минеральных Вод. По данным краевого Главка, он специально ездил по городам и выбирал машины, припаркованные в местах, где нет охраны и видеокамер.

Ущерб, причиненный автовладельцам, составил более 1,3 млн рублей.

Угонщика задержали во время очередного преступления.

- В ходе следствия четыре автомобиля были найдены и возвращены законным владельцам, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело в отношении жителя Предгорного района будет рассмотрено Ессентукским городским судом.