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Общество8 февраля 2022 11:28

Около двух гектаров стихийных свалок выявили в Предгорном округе Ставрополья

На данный момент уже ликвидировано 15 локальных свалок в двух населенных пунктах района
Алина МАКСИМОВА
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В Предгорном округе Ставрополья за год выявлено порядка двух гектаров стихийных свалок, что на 70% больше, чем в 2020 году. Местные власти связывают это с улучшением механизма работы отдела муниципального контроля специалисты которого выезжают в населенные пункты округа по просьбе местных жителей.

- При обнаружении стихийных свалок чаще всего приходится сталкиваться с нецелевым использованием участка или самовольным захватом земли, - сообщили в управлении по информполитике Правительства Ставропольского края.

На выездах оформляются и передаются в правоохранительные органы акты осмотра.

На сегодняшний день уже ликвидировано 15 локальных свалок в двух населенных пунктах – Нежинском и Винсадах. Также ведутся работы в станице Ессентукской.

- Есть две свалки, доставляющие наибольшие неудобства жителям округа, - в Нежинском и Горном. Благодаря взаимодействию с жителями удалось прекратить вывоз мусора на эти участки. Предпринимаем меры по изъятию данных земельных участков из собственности, - сообщил Николай Бондаренко, глава Предгорного округа.