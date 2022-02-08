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Общество8 февраля 2022 11:58

На Ставрополье с 9 февраля начнут выявлять нетрезвых водителей

Круглосуточные рейды продлятся до 13 февраля
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье 9 февраля стартуют круглосуточные рейды по профилактике нетрезвого вождения. Нарушителей будут выявлять на трассах регионального и федерального значения, а также в населенных пунктах края. Рейды продлятся до 13 февраля.

- Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения процедуры освидетельствования, предусматривают лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - пояснили в Госавтоинспекции Ставрополья.

За повторное вождение в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность.

С начала года в крае выявлено почти 850 нетрезвых водителей. 88 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно и стали фигурантами уголовных дел.