В МТС назвали самых активных потребителей 4G на Кавминводах

Топ-3 городов КМВ по объемам потребляемого мобильного интернета по традиции возглавляет Пятигорск. На втором месте - Ессентуки, показавшие в 2021 году самый высокий прирост в объемах трафика. Здесь в прошлом году абоненты скачали вполовину больше контента из сети, чем годом ранее. Активно пользуются интернетом с телефона также жители Кисловодска.

Самые высокий трафик абоненты МТС генерят в парках и на питьевых источниках городов КМВ, а также в спальных микрорайонах. В Пятигорске к этим локациям стоит добавить центральный рынок и вузы города. Чаще всего в Инстаграм выходят из парка «Цветник», на Бесстыжих ваннах, канатной дороге, Каскадной лестнице и в Долине Роз.

Кстати, за прошлый год скорость мобильного интернета МТС в курортном регионе существенно выросла, особенно в спальных районах городов. Причем самый большой прирост по скоростям, на 40%, произошел в Ессентуках. В остальных городах - на треть.