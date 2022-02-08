Вдвое увеличится протяженность веломаршрутов в Кисловодске

Протяженность кисловодских веломаршрутов увеличится вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска. Разработка новых велотерренкурорв уже ведется. Они будут проходить по всем ущельям в окрестностях курортного города, а стартовать из Комсомольского парка.

- Сегодня мы видим увеличение спроса на подобный вид экскурсий, поэтому было принято решение включить их в массовый туристический оборот, - заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Отмечается, что также будет создана вся необходимая велосипедистам инфраструктура, включая освещение и места для отдыха.