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Общество8 февраля 2022 12:10

Вдвое увеличится протяженность веломаршрутов в Кисловодске

Новые велотеррренкуры пройдут по всем ущельям в окрестностях курортного города
Алина МАКСИМОВА
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Протяженность кисловодских веломаршрутов увеличится вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска. Разработка новых велотерренкурорв уже ведется. Они будут проходить по всем ущельям в окрестностях курортного города, а стартовать из Комсомольского парка.

- Сегодня мы видим увеличение спроса на подобный вид экскурсий, поэтому было принято решение включить их в массовый туристический оборот, - заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Отмечается, что также будет создана вся необходимая велосипедистам инфраструктура, включая освещение и места для отдыха.