В Ставропольском крае остаются свободными 21% коек для больных COVID-19

Из-за высокого уровня заболеваемости в Ставропольском крае на сегодняшний день развернуто максимальное количество ковид-коек - 4189. 21% ковид-коек пока свободны. Об этом на брифинге в краевом правительстве заявила заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 27,3 больных коронавирусом, из них 13,8 тысяч лечатся амбулаторно.

- По поручению главы региона создан и поддерживается неснижаемый запас лекарств для ковид-пациентов, которые лечатся на дому, - отметила Звягенцева.