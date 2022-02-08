Ставрополье получило из федерального бюджета 756 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19

Амбулаторные больные продолжают получать бесплатные лекарства для лечения коронавируса.

- Бесплатные препараты амбулаторным ковид-пациентам закупаются регулярно и в необходимых объемах и ассортименте, - сообщила заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева.

Средства на закупку препаратов выделяются из краевого и федерального бюджетов. Так, за все время господдержки Ставрополье получило из федерального бюджета 756 млн рублей. Последний транш составил 74,6 млн рублей.

С начала года из краевого бюджета на приобретение лекарств для лечения коронавируса у амбулаторных больных направлено 59,9 млн рублей.

- На эти средства были закуплены следующие группы препаратов: противовирусные (фавипиравир, умифеновир, интерферон), антикоагулянты (ривароксабан, апиксабан), жаропонижающие – парацетамол, а также ингаляционный препарат – будесонид, - пояснила Звягенцева.

Отмечается, что также закуплены и детские формы противовирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов.

Лекарственные препараты поступили в аптечную сеть и доставляются родственникам больных волонтерами и медработниками.