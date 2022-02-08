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Общество8 февраля 2022 14:06

Ставропольцы могут получить бесплатные лекарства от COVID-19 только по назначению врача

Препараты родственникам амбулаторных больных доставляют волонтеры и медработники
Алина МАКСИМОВА
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Жители Ставрополья, которые проходят лечение от коронавируса на дому, могут получить бесплатные лекарства только по назначению врача. Для уточнения тяжести течения заболевания врачом проводится осмотр пациента.

- Просить доктора выписать желаемые лекарства и тем более заниматься самолечением не следует во избежание нежелательных последствий для здоровья, - сообщила на брифинге в региональном правительстве заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева.

Назначенные врачом препараты волонтеры и медработники доставляют родственникам амбулаторных пациентов.

Бесплатные препараты амбулаторным больным выделяются с осени 2020 года. Запас бесплатных лекарств в Ставропольском крае регулярно пополняется. Препараты закупаются на средства из федерального и краевого бюджета. За все время действия господдержки Ставрополье получило 756 млн рублей из федерального бюджета. С января 2022 года на приобретение лекарств из краевой казны выделено 59,9 млн рублей.