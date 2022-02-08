Нехватку врачей в больнице Благодарненского округа прокомментировали в минздраве Ставрополья

Минздрав Ставрополья прокомментировал нехватку врачей в районной больнице Благодарненского округа после жалоб местных жителей на качество медобслуживания.

По словам заместителя министра здравоохранения СК Натальи Звягинцевой, в Благодарненском округе еще до пандемии наблюдался дефицит врачей, ситуация с коронавирусом же обострила ситуацию.

- Сейчас региональный минздрав и руководство учреждения делают все, чтобы положение дел менялось к лучшему, - сообщила Звягинцева.

На данный момент прием больных с признаками инфекции в районной больнице ведут три терапевта, два врача работают на вызовах, еще два врача и узкие специалисты принимают соматических пациентов.

Поликлиника с января 2022 года работает в три смены, пациентов принимают с 8 утра и до 22 часов вечера. По выходным на подмогу основному составу приезжают врачи из сельских амбулаторий. Более того, первичное звено усилено работниками дневного стационара, кабинета профилактики и отделения физиотерапии.

- Принято решение привлечь и врачей кардиологического и приемного отделений больницы, - добавила замминистра.