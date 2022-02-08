Минздрав Ставрополья прокомментировал вакцинацию ребенка без ведома родителей

Министерство здравоохранения Ставропольского края организовало проверку после сообщений о вакцинации ребенка в детском саду без ведома родителей. Ранее отец мальчика написал в микроблоге, что его сыну сделали прививку препаратом «Пентаксим», хотя у него был медотвод после перенесенного коронавируса.

По словам мужчины, дома у ребенка поднялась температура и началась аллергическая реакция. Разгневанный родитель вызвал полицию и обратился в прокуратуру.

В краевом Минздраве отметили, что малышу вкололи препарат «Пентаксим» против дифтерии, коклюша и столбняка. Сейчас с ребенком все в порядке, в медицинской помощи он не нуждается.

Минздрав создал комиссию и организовал внутреннюю проверку. Запрошена медицинская документация из медучреждения, к которому прикреплен ребенок. Также комиссия оценит действия медработника, который отвечал за вакцинацию.