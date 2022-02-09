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Общество9 февраля 2022 7:05

На звание «Женщина года» претендует 61 жительница Ставрополя

Победителей и призеров наградят в канун 8 марта
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе завершился прием заявок на традиционный конкурс «Женщина года». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. В этом году в мэрию поступило около 100 заявок. Первый этап прошла 61 участница.

Конкурсантки будут бороться за победу в трех номинациях: «Женщина на высоте», «Успешная молодость» и «Женщина - хранительница семейного очага».

В конкурсе принимают участие спортсменки, медийные персоны, представители искусства, медицины, бизнеса и даже многодетные мамы.

- В жюри войдут городские депутаты представители предприятий, общественных организаций, администрации города, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Награждение победителей и призеров состоится в канун 8 марта.