Взять ипотеку на квартиру в новостройке теперь можно без первоначального взноса

Фото: Банк Уралсиб

Совсем недавно был запущен совместный проект, разработанный банком Уралсиб и строительным холдингом ПИК. Одно из главных и весомых преимуществ программы – ипотечный кредит на приобретение жилья без первоначального взноса.

Покупателям предлагаются квадратные метры в новостройках от компаний – юридических лиц, входящих в группу ПИК. При оформлении участия в долевом строительстве заключается договор уступки прав требования по указанному договору. Кредитный максимум на таких выгодных условиях определен в размере не более 50 миллионов рублей и рассчитан на срок до 30 лет. Начисляемый процент составит от 10,7 годовых.

Чтобы получить ипотеку по этой программе, необходимо быть гражданином России и иметь регистрацию на территории РФ. Возраст предполагаемого заемщика: от 18 лет, при этом на момент окончательной выплаты кредита ему должно быть не более 70 лет. Это наемный работник, стаж которого на текущем месте работы составляет как минимум три года.

Чтобы узнать больше о программе «Ипотека без первого взноса», подробнее ознакомиться со всеми возможностями и условиями современного ипотечного кредитования, подобрать подходящий вариант и оформить заявку, достаточно позвонить по телефону 8-800-250-57-57 или зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Либо проконсультироваться со специалистом банка в любом ближайшем отделении.

*Информация о проектной декларации на сайте ПИК.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»