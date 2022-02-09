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Происшествия9 февраля 2022 8:04

На Ставрополье главу госучреждения и его зама подозревают в нарушениях при заключении контракта

Руководители ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» без аукциона заключили контракт на проведение противопаводковых мероприятий в Арзгирском районе
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего врио директора госпредприятия «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» и его заместителя. Экс-руководителей подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в декабре 2020 года они без аукциона заключили контракт на проведение противопаводковых работ на Кумо-Маныческом канале в Арзгирском округе. Работы были приняты без фактического исполнения. Ущерб бюджету составил более 17 млн рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.