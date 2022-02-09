Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 8:24

На дорогах Ставрополья за сутки пострадали семь человек, один погиб

В крае произошло четыре дорожно-транспортных происшествия
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На дорогах Ставрополья за сутки произошло четыре ДТП. В результате автопроисшествий пострадали семь человек, один человек погиб.

По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, два человека пострадали в автоаварии в Александровском округе. Там водитель ВАЗ-21099 при повороте налево не пропустил «Audi 100». Итогом нарушения стало столкновение автомобилей. Пострадал водитель отечественной машины и пассажирка иномарки.

Еще одно автопроисшествие произошло в Георгиевском округе. Там невнимательный таксист сдавал назад и наехал на ногу пешеходу, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель доставил пострадавшую в больницу и вернулся на место ДТП.

По всем фактам автоаварии проводятся проверки.