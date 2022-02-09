На дорогах Ставрополья за сутки пострадали семь человек, один погиб

На дорогах Ставрополья за сутки произошло четыре ДТП. В результате автопроисшествий пострадали семь человек, один человек погиб.

По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, два человека пострадали в автоаварии в Александровском округе. Там водитель ВАЗ-21099 при повороте налево не пропустил «Audi 100». Итогом нарушения стало столкновение автомобилей. Пострадал водитель отечественной машины и пассажирка иномарки.

Еще одно автопроисшествие произошло в Георгиевском округе. Там невнимательный таксист сдавал назад и наехал на ногу пешеходу, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель доставил пострадавшую в больницу и вернулся на место ДТП.

По всем фактам автоаварии проводятся проверки.