В Ставрополе продезинфицируют все школы и детские сады

Ставропольские школы и детские сады будут продезинфицированы в ближайшее время. В общей сложности дезинфекцию проведут на 150 социальных объектах, чтобы избежать массового заражения детей коронавирусом.

Так, с 10 февраля санитарные мероприятия начнутся в школах города. Все будет обработано 43 учебных заведения. Во всех 74 детских садах обеззараживание проведут в выходные дни – 12-13 февраля и 19-20 февраля. На обработку каждого объекта потребуется два дня. В первый день будет проведена дезинфекция, во второй – генеральная уборка.

Соответствующее поручение санитарному блоку дал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Обработка также пройдет и в учреждениях дополнительного образования, а также во всех помещениях подведомственных учреждений отрасли культуры и спорта – музеях, кинозалах и домах культуры. В общей сложности будут обработаны более 150 соцобъектов.