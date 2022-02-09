На Ставрополье в 2022 году восстановят 54 гектара погибших лесов

В Ставропольском крае в течение текущего года планируется восстановить 54 гектара погибших лесов. Об этом на своей странице в Instagram заявил первый зампред правительства Ставропольского края Владимир Ситников.

Работа будет проводится в рамках национального проекта «Экология».

- Нам понадобится ещё около 120 кг семенного материала. Вместе с тем будет усилено оснащение наших лесхозов спецтехникой и оборудованием, - сообщил Ситников, добавив, что на эти цели потребуется более 139 млн рублей.

Владимир Ситников добавил, что за все время действия нацпроекта в крае было восстановлено 164 гектара лесов, высажено порядка 360 кг семян, которые подбирались с учетом климатических особенностей территорий.