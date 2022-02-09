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Общество9 февраля 2022 9:23

Ставропольский край получил более 22 млн рублей на жилье чернобыльцам

Господдержку в 2022 году получат шесть семей
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольский край получил из федерального бюджета более 22 млн рублей на приобретение жилья для чернобыльцев. В 2022 году поддержку от государства смогут получить шесть ставропольских семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

- Размер субсидии рассчитывается исходя из состава семьи и утвержденной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на дату выдачи сертификата, поэтому количество семей, которые получат помощь, может измениться в большую или меньшую стороны, - рассказал и.о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

На полученные от государства деньги семьи смогут купить жилье на первичном или вторичном рынке.

На данный момент очереди на получение жилищного сертификата ждут 11 чернобыльцев.

В прошлом году господдержкой смоли воспользоваться 12 человек из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.