Ставропольцы могут купить iPhone в МТС по подписке

МТС вместе с компанией Forward Leasing запускает программу МТС Upgrade, дающую возможность пользоваться смартфонами Apple по цене от 3000 рублей в месяц да еще и регулярно менять их на новые модели.

Программа доступна во всех собственных магазинах розничной сети МТС, и по ней можно приобрести почти все актуальные модели iPhone - от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE. Выплатив в течение года только 60% от цены смартфона, клиент может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Если таким образом каждый год менять гаджет, можно экономить 40% его цены.

Если же вы захотите выкупить гаджет в собственность, тогда нужно будет внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость смартфона не погасится полностью.

Оставить заявку можно в любом магазине МТС. Или онлайн - на сайте forward-leasing.ru. После одобрения нужно лишь выбрать по карте магазин и прийти за новым iPhone - сотрудники выдадут смартфон за пару минут, все необходимые документы оформляются в электронном виде.

Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет и имеющий гражданство РФ. Платежи за смартфон можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или в мобильном приложении Forward.