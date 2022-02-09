В Кисловодске приведут в порядок остановки советского времени

В Кисловодске приведут в надлежащий вид остановки общественного транспорта, установленные еще в советское время. За долгий период эксплуатации деревянные конструкции пришли в негодность.

Вопрос о реконструкции либо полной замене павильонов советского времени предстоит решить местным жителям. Речь идет об остановках на проспекте Победы и улице Куйбышева. Эти павильоны давно находятся в неудовлетворительном состоянии, но являются памятниками целой эпохи.

- Если кисловодчане решат, что остановки необходимо восстановить, мы их отремонтируем, сделаем более современными. Сделаем защиту от дождя, снега и ветра, поставим новые стенды с информацией о маршрутах, восстановим испорченные элементы, - заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.