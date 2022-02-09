ВТБ увеличил продажи ипотеки в СКФО в два раза

В январе этого года заемщики ВТБ в регионах СКФО оформили более 230 жилищных кредитов на 800 млн рублей, что примерно в два раза выше результата за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшим интересом в первый месяц 2022 года у заемщиков Северного Кавказа пользовались квартиры на вторичном рынке. Их доля в выдачах банка составила 75%.

Среди действующих программ самой востребованной стала ипотека с господдержкой. Фактически в рамках нее выдается уже каждый пятый жилищный кредит в регионе.

Средний размер ипотечного кредита в СКФО за январь 2022 г. достиг 3,5 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 700 тыс. рублей.

«В январе объем выданных ипотечных кредитов в СКФО по сравнению с первым месяцем прошлого года вырос в два раза и составил 800 млн рублей. Это в первую очередь связано с тем, что заемщики, получившие одобрение по кредиту до повышения ипотечных ставок, которое произошло 11 января, спешили подписать кредитные договора на более комфортных условиях. Однако в феврале мы ожидаем увидеть некоторое охлаждение рынка», - комментирует управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

При столь высоких темпах роста показатели качества ипотечного портфеля остаются на высоком уровне. По оценке экспертов банка, по итогам прошлого года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%, и сейчас серьезных признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет.