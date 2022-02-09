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Происшествия9 февраля 2022 11:05

Экс-министру туризма Ставрополья Трухачеву продлен срок задержания

Подозреваемый в превышении полномочий врио ректора СтГАУ останется в изоляторе временного содержания до 11 февраля
Алина МАКСИМОВА
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Бывший министр туризма Ставропольского края Александр Трухачев останется в ИВС до вечера 11 февраля. О продлении срока задержания на 72 часа ходатайствовал адвокат врио ректора СтГАУ. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя.

Адвокат Трухачева намерен предоставить в суд доказательства, свидетельствующие о наличии у его подзащитного тяжелых хронических заболеваний.

После окончания срока задержания 11 февраля судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, экс-министр был задержан 7 февраля по подозрению в превышении полномочий. Он подозревается в махинациях с госконтрактами. Ущерб оценивается в 45,5 млн рублей.