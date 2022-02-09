Более одного миллиарда рублей направят на повышение зарплат бюджетникам Ставрополья

Более одного миллиарда рублей будет направлено на увеличение заработных платах бюджетникам на Ставрополье.

В общей сложности расходы краевой казны предложено увеличить на 8,4 млрд рублей за счёт перевыполнения доходов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Так, более одного миллиарда уйдет на повышение зарплат бюджетникам, включая выплаты врачам, работающих в «красных зонах» ставропольских медучреждений.

- Для исполнения майских указов президента РФ средняя зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы должна быть увеличена до 28 758 рублей, - сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Остальным бюджетникам с 1 октября 2022 года планируют повысить зарплату на 4%.